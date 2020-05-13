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ضياء عبد الخالق: أختلف مع أحمد زكي .. الممثل لازم يقرأ اللى بين السطور

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:11 ص
ضياء عبد الخالق
ضياء عبد الخالق
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عبد الخالق صلاح
كشف الفنان ضياء عبدالخالق، تفاصيل تجسيده شخصية أمير الدم "أبو عبدالله" في مسلسل "الاختيار"، موضحًا أن : "أبو عبد الله دماغ مش سهلة، ولكنه استغل ذلك في اتجاه خاطئ".

وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، :" المخرج بيتر ميمى بعتلى واتس آب يتضمن صورة توفيق فريج، ومقال كبير عن تاريخ هذا الإرهابى"، مضيفًا أنه لم يتردد في قبول تجسيد دور أمير الدم "أبو عبدالله" في مسلسل "الاختيار" لأن العمل في منتهى الأهمية، حيث قرأ بعض الكتب التي تسلط الضوء على تلك الشخصية مثل كتاب "أمراء الدم".

وعن إجادته اللهجة السيناوية، أوضح إن شركة سينرجى المنتجة للعمل، وفرت له مصحح لهجة من مدينة العريش، مشيرًا إلى أنه قرأ وتعلم لغة أهل العريش وجلس مع مصحح اللهجة لإتمام ذلك، حيث عمل على التحضير لشخصية أمير التنظيم الإرهابي في سيناء لمدة شهر إلى شهر ونصف تقريبًا.

وأشار "عبد الخالق"  إن: "الممثل لازم يقرأ اللى بين السطور، مش الكلام اللى على السطح.. ويظهر ذلك في لحظات الصمت، ونظرات العين".

وفى رده على تعليق بسمة وهبة، حول تقمص أحمد زكى للشخصية وتأثره بها، ومدى علاقة ذلك بدوره في مسلسل الاختيار، قال: "مع تقديرى الكبير للفنان احمد زكى، الذى أعشقه واحب تمثيله.. لكن أختلف معه في هذه المدرسة.. أنا لا أتقمص.. فهذا المدرسة قديمة جدًا وخطر جدًا على الممثل  والبيئة المحيطة به.. والتمثيل مهنة عقل وفهم مش شغلانه تقمص وتقليد.. لو فهمت هشتغل صح.. بدون تقمص أو العودة لدكتور نفسانى او مصحة".
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