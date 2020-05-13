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100 مليار للصحة.. برلماني: موازنة تقشفية بسبب كورونا والمواطن لن يتأثر.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:08 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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البهي عمرو

قال النائب ياسر عمر وكيل  لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، إن هناك عددا من القوانين ستتم مناقشتها فى جلسة الأحد المقبل، موضحًا أن من تلك القوانين " الإجراءات الضريبة الموحدة وتم الانتهاء اليوم من قانون البورصة والانتهاء من قانون الضرائب العقارية الخاص بتأجيل المال للمزارعين وأنه تم إعفاء المزارعين من قبل فى دفع المال لمدة 3 سنوات وسيتم تجديده لمدة سنتين".

وأضاف عضو مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسي أن خبر تأجيل المال للمزارعين يعتبر مفرحا للفلاحين.

وكشف ياسر عمر ، أنه تم الانتهاء من الموازنة ولم يتبق سوى الأشياء الاضافية الخاصة بالتعليم والصحة.

وأوضح أنه تم تخصيص 93 مليار جنيه للصحة في الموازنة الجديدة وقد تصل إلى 100 مليار، معلقا «الصحة رقم واحد في موازنة يليها التعليم العالي».
وأشار إلى أن مصر ستحصل على قرض بقيمة تتراوح من 7.5 إلى 8 مليارات جنيه من صندوق النقد الدولي، متابعا «ستكون هناك موازنة تقشفية بسبب أزمة فيروس كورونا وستكون الأولوية للمصنع والمزارع المصري».

وأكد  «المواطن المصري لن يتأثر بالموازنة التقشفية» ولا يمكن حدوث زيادات في الأسعار كون هناك انكماش بالعالم واستمرار الإصلاح الاقتصادي لن يسبب زيادات» مطالبا البنك المركزي بتخفيض نسب الفائدة كونها تضر المصنعين والمزارعين وأن قيمة عجز الموازنة تتخطى 400 مليار جنيه.

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