ياسر عمر: سنتواجد بالبرلمان بداية من الأحد.. ولا صحة لعزل 11 نائباً.. فيديو

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن جميع أعضاء مجلس النواب سيتواجدون فى المجلس بداية من الأحد المقبل لاستكمال الجلسات، موضحًا: "عندنا شغل كتير".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسي أن يوم الأحد المقبل سنناقش 3 قوانين مهمة فى لجنة الخطة والموازنة.

وكشف ياسر عمر، أن النائب طلعت خليل هو الوحيد الذى سيُجلس لمدة 14 يومًا فى البيت ولأنه كان جالسًا بجوار النائبة شيرين فراج المصابة بكورونا وكان يتحدث معها.





ولفت إلى أن باقى أعضاء المجلس بخير، ولا يوجد عزل لـ 14 أو 11 نائبًا كما نشر فى المواقع.





وأشار وكيل لجنة الخطة إلى أن الأسبوع الحالى كان فيه اجتماعات كثيرة، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى كان فى اجتماع بالمجلس والدكتور محمد معيط وزير المالية.