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وكيل النواب يطالب بتطبيق حظر تجول شامل لمدة 15 يوماً للسيطرة على فيروس كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:14 ص
سليمان وهدان وكيل
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
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هاني حسين
قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن الدولة قامت بدورها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف سليمان وهدان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الدولة اتخذت الإجراءات الاستباقية وجهزت المدن الجامعية ونزل الشباب كأماكن لعزل المصابين بفيروس كورونا".

وتابع سليمان وهدان:"  على المواطن ان يتحلى بقدر من المسؤولية من أجل منع انتشار فيروس كورونا".

وأكمل سليمان وهدان:"  اتمنى تطبيق  حظر تجوال شامل لمدة 15 يوما من أجل إحكام السيطرة على انتشار فيروس كورونا".

وطالب الإعلامي أحمد موسى، بفرض حظر حركة شامل أثناء أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن هذا الطلب في غاية الأهمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد والخطير.

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