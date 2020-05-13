البرزايل تسجل 9258 إصابة و881 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت البرازيل ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب "بلومبرج"، سجلت البرازيل 9258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 177.589 شخصا.





كما سجلت البرازيل 881 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12400 شخصا.





وذكرت الوكالة الأمريكية أن البرازيل، الاقتصاد الأكبر في أمريكا اللاتينية، أصبحت البؤرة العالمية الجديدة لفتشي وباء فيروس كورونا.





وتضاعف عدد الإصابات المسجلة في البرازيل أكثر من الضعف خلال الأسبوعين الماضيين، وتأتي خلف بريطانيا فقط في إجمالي الوفيات المسجلة.





وتقول وزارة الصحة في البرازيل إن الأرقام المسجلة قد لا تعكس بدقة الواقع بسبب قلة الاختبارات التي يجريها البلد صاحب الـ210 ملايين نسمة.





فيما قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" في إحصاء لها إن إجمالي وفيات كورونا في العالم تجاوز 290 ألف شخص.