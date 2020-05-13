لفته إنسانية لرجل أمن كويتي.. يوصل أسطوانات الغاز لمنازل الوافدين بنفسه.. فيديو

أمير الإنسانية يبشر مواطنيه.. الالتزام كلمة السر في القضاء على كورونا.. إجلاء الكويتيين العالقين في الخارج قبل شهر رمضان.. أبرز ما جاء بكلمة الشيخ صباح الأحمد