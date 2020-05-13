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أخبار العالم

لفته إنسانية لرجل أمن كويتي.. يوصل أسطوانات الغاز لمنازل الوافدين بنفسه.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:14 ص
رجل أمن كويتى يوصل
رجل أمن كويتى يوصل بنفسه إسطوانات الغاز لساكني المهبولة
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ميـــس رضــا
بادر رجل أمن كويتى بموقف إنسانى جسد خلاله أروع معانى الإنسانية وأظهر خلاله معادن الرجال وقت الشدائد.

وظهر رجل أمن كويتى، خلال مقطع فيديو، وهو يوزع بنفسه اسطوانات الغاز على الوافدين بمنطقة المهبولة بالكويت.

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ووثق المقطع المصور من وافد مصري لرجل الأمن كويتي الذى قام بتقديم المساعدة لسكان العمارة التي يقطنها المصريون ووافدين آخرين بمنطقة المهبولة فى الكويت.

ووجه له وافد مصري التحية قائلا " جزاك الله خير يا طيب الله يرحم والديك ويجعلهم في الجنة.. ربنا يخليكم لنا.. عاشت الكويت وشعبها الطيب.. والله دبحتونا بكرمكم ياأخي".

وعكس هذا الموقف النبيل للمواطن الكويتى أسمى معاني الإنسانية والمحبة والترابط  بين الشعبين المصري والكويتي، فى الوقت الذي شن فيه بعض الكويتيين هجوما ضد الوافدين على أرض الكويت.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#شاهد</a> شرطي يوصل بنفسه إسطوانات الغاز لساكني <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#المهبولة</a> ووافد <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#مصري</a> يوجه له التحية: جزاك الله خير يا طيب الله يرحم والديك ويجعلهم في الجنة<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89_%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الكويت_تتصدى_لكورونا</a> <a href="https://t.co/bJDMaQtFs2">pic.twitter.com/bJDMaQtFs2</a></p>&mdash; تدري (@TadriUknow) <a href="https://twitter.com/TadriUknow/status/1260356261989814273?ref_src=twsrc%5Etfw">May 12, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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