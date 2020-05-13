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أخبار العالم

الكرة فى ملعب الشعب .. إعلامية كويتية تحذر من إجراء خطير بشأن كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:28 ص
حظر كلى فى الكويت
حظر كلى فى الكويت بسبب كورونا
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ميـــس رضــا

حذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد من خطورة تزايد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا نظرا لتعمد فئة كسر الإجراءات الوقائية والإحترازية، لافتة إلى أن قرار الحظر الكلى ربما يطول أمده في الكويت اذا تعمد البعض كسر القرار.

 

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وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكومة الكويتية بذلت قصاري جهدها لحماية المواطنين والمقيمين والوافدين على حد سواء دون تفرقة تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الذى أكد فى أكثر من مناسبة على اهتمامه البالغ بأبناءه فى الداخل والخارج وكل مقيم على أرض الكويت، مشيرة إلى أن هناك من يتعمد نسف الجهود التى تقوم بها مؤسسات الدولة العاملة فى الميدان فهناك الكثيرين  لم يلتزموا بالحظر الجزئي منذ بداية شهر رمضان لذلك اتخذت الحكومة قرار الحظر الكلى بعد رصدها لحالة الزحام الشديد بالمتاجر الغذائية والمخابز .

 

ولفتت "الرشيد"، إلى أن تزايد عدد الاصابات نتيجة  لقلة الوعي، موضحة أن الكرة أصبحت فى ملعب الشعب بمعنى أن  المسؤولية هى باتت مسؤولية المواطنين حاليا بعد أن اتخذت الحكومة كل الإجراءات اللازمة دون تقصير بل وتحركت بشكا استباقى عن دول المنطقة.

 

وضربت "الرشيد"،  مثالا يجسد دور الوعى وأهميته فى إدارة ونجاح الأزمات بالشعب التايواني تلك الدولة التى نجحت فى تطويق الفيروس مسجلة 429 حالة مؤكدة.

 

و سجلت الكويت أعلى معدل يومي في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، وفي عدد الإصابات، حيث سجلت أمس 9 حالات وفاة بسبب الفيروس، كما سجلت 1065 إصابة جديدة.

 

وتطبق الكويت منذ الأحد حالة حظر تجول كامل لمدة 10 أيام. وقال الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، إنه ما زالت لديه ثقة في وعي المواطنين بالتقيد بالاشتراطات الصحية، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد تدخل جهات حكومية في تطبيق الاشتراطات الصحية. ويوم أول أمس، ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة في الكويت بسبب فيروس كورونا إلى 58 حالة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 8688 حالة، منها 5901 حالة تتلقى العلاج، بينها 114 حالة في العناية المركزة.


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