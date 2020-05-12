وصول 195 مصريا من العالقين في دولة الكويت إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة الخطوط الكويتية، على متنها نحو 195 مصريا من العالقين في دولة الكويت، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر مطلعه بـ مطار القاهرة، إن الرحلة رقم KU1417 التابعة للخطوط الكويتية، وصلت ظهر اليوم وعلى متنها 195 مصريا، تم إنهاء إجراءات وصول جميعهم من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار والمخصص لهبوط شركات الطيران الأجنبية والعربية، وأجرت إدارة الحجر الصحي بالمطار فحصوات طبية على جميع ركاب الرحلة قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بـ فيروس كورونا.
وعلق مجلس الوزراء المصري، حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، واستثنت سلطة الطيران المدنى المصرية، من قرار تعليق الطيران 5 حالات منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات داخل الدولة.