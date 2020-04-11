مؤسسة OAG: مطار القاهرة ضمن قائمة أضخم المطارات المحورية في الشرق الأوسط

حصل مطار القاهرة الدولي، على الترتيب الثامن في قائمة أضخم المطارات المحورية في الشرق الأوسط بؤشر معدل ربط دولي بمؤشر مشاركة دولية يتجاوز الـ50%، وذلك وفقا للتقرير السنوي الدولي الذي الصادر عن مؤسسة "OAG" العالمية المتخصصة في مجال السفر والطيران.





وحافظت الشركة الوطنية مصر للطيران، على كونها الداعم والمعين لمطار القاهرة الدولي، في حصوله على ترتيب ضمن قائمة أضخم المطارات المحورية بالمنطقة، وذلك بنسبة مشاركة بالرحلات الجوية تصل إلى 52%، حسبما أشار إليه تقرير مؤسسة "OAG".





وجاءت مطارات دبي والرياض وجدة وأبوظبي ومسقط والكويت، أيضا ضمن قائمة الـ 10 مطارات الأضخم محورية بالشرق الأوسط، وذلك وفقا لتقرير المؤسسة العالمية المتخصصة في السفر والطيران، وتوقع التقرير، أن حركة النقل الجوي للسنوات المقبلة والجهود المبذولة من قبل الدول العربية ستمكن مطاراتها من تبوء ترتيب أعلى عالميًا وليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط فقط.





تجدر الإشارة، إلى أن مطار القاهرة الدولي، شهد خلال العام المنقضى 2019، تنفيذ العديد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة على المستوى التأميني والحيوي وأعمال رفع الكفاءة لصالات الركاب الثلاثة، فضلًا عن تزويده بأحدث الأجهزة الامنية المطورة والتكنولوجية في التعامل وتسهيل الإجراءات للركاب والمسافرين، وهو ما جعله يشهد تدشين خطوط طيران جديدة مع عدة دول منها كييف وسيشوان.







