فائدة 1%.. صندوق النقد: الـ 2.7 مليار دولار تقدم لـ مصر دفعة واحدة بلا اشتراطات

كشفت أوما راماكريشنان رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر، تفاصيل تسليم مصر مساعدة مالية طارئة قيمتها 2.7 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا .





وقالت أوما راماكريشنان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج" يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر:" المساعدة المالية الطارئة بـ 2.7 مليار دولار تصرف مرة واحدة وليس على دفعات".





وأضافت: "المساعدة المالية الطارئة بلا اشتراطات أو جلسات مراجعة".





وأكملت: "الفائدة الخاصة بالـ 2.7 مليار دولار 1% ويمكن تسديدها حتى 5 سنوات".



