AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فائدة 1%.. صندوق النقد: الـ 2.7 مليار دولار تقدم لـ مصر دفعة واحدة بلا اشتراطات

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
كشفت أوما راماكريشنان رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر، تفاصيل تسليم مصر مساعدة مالية طارئة قيمتها 2.7 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا .

وقالت أوما راماكريشنان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج" يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر:"  المساعدة المالية الطارئة بـ 2.7 مليار دولار  تصرف مرة واحدة  وليس على دفعات".

وأضافت: "المساعدة المالية الطارئة بلا اشتراطات أو جلسات مراجعة".

وأكملت: "الفائدة الخاصة بالـ 2.7 مليار دولار 1% ويمكن تسديدها حتى 5 سنوات".

وتابعت: "مصر ضمن 55 دولة بدأت في الانتفاع من مساعدات النقد الدولي للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وستكون أولوية الصرف على المستلزمات الصحية وتحسين الخدمة الصحية ومساعدة الأكثر احتياجًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صندوق النقد يوافق على خطة مساعدة للأردن بقيمة 1.3 مليار دولار تمتد على أربع سنوات

صندوق النقد الدولي يضاعف موارده للإقراض الطارئ إلى 100 مليار دولار

صندوق النقد الدولي يمنح غانا مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

بسبب كورونا.. النقد الدولي يدعو لدعم دولي عاجل لمساعدة الدول الإفريقية

بلومبرج تكشف: مصر تستعد للحصول على قرض جديد من صندوق النقد

بعد موافقة صندوق النقد على المساعدات المالية الطارئة لمصر.. خبراء: التمويل يؤكد صحة الإجراءات لمواجهة تداعيات كورونا

ترشيحاتنا

كلمة السر فايلر.. كهربا يثير الجدل حول رغبة رحيله عن الأهلي.. فيديو

بسبب عزومة رمضان .. تفاصيل إصابة 11 من أسرة واحدة بفيروس كورونا في المنوفية..فيديو

الصحة توضح تفاصيل وفاة أول صيدلي في مصر بكورونا .. فيديو

رسميا.. تحديد موعد استئناف الدوري السعودي بعد توقفه بسبب كورونا

يعالج السكر وضغط الدم.. فوائد لن تصدقها يحصل عليها الجسم عند تناول الكركدية

اليوم.. عيد ميلاد "الشنكوتي" عصام كاريكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص تجميل طبيعي .. فوائد القهوة للبشرة

خروج أصغر طفل مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى عزل الطود بالأقصر.. صور

حفيدة عشيقها.. امرأة تعذب طفلة معاقة حتى الموت.. صور