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سيارات

محرك يتحول إلى آلة لإعداد قهوة اسبريسو باهظة الثمن.. صور

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

غالبا ما تباع الاشياء بغير قيمتها الحقيقية؛ بسبب تشابهها بشيء نفيس وغال، وهذا ما حدث بالفعل مع ماكينة لصنع القهوة ، عندما عرضت شركة Super Veloce آلة قهوة سريعة اسبريسو بمبلغ مالى كبير.


واستلهمت الشركة المصنعة تصميم الآلة من المحركات الـ 6 سلندر المستخدمة في سيارات بورش 911 من جيل الـ 993 في التسعينيات ، وقامت ببيعها لمحبى سيارات بورش الكلاسيكية بـ 11,053 دولار .


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وقالت الشركة المصنعة فى محاولة منها لتبرير ارتفاع قيمة التصنيع أن جهاز الاسبريسو يأتي بمكونات ألومنيوم وتيتانيوم وألياف الكربون وفولاذ مصقول.


كما تأتي الآلة بشعار بورش صغير، ثقيل الوزن بالفعل إذ يبلغ 21.5 كيلوجرام  مقارنة بالآلات العادية.. وتنوي الشركة صنع 993 نسخة فقط.


ويُذكر أن مقرات الشركة تقع في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا وقد بدأت بالفعل ببيع عدة نسخ من جهاز الاسبريسو الخاص حول العالم.

محرك يتحول إلى آلة لإعداد قهوة اسبريسو باهظة الثمن.. صور
محرك يتحول إلى آلة لإعداد قهوة اسبريسو باهظة الثمن.. صور
محرك يتحول إلى آلة لإعداد قهوة اسبريسو باهظة الثمن.. صور
محرك يتحول إلى آلة لإعداد قهوة اسبريسو باهظة الثمن.. صور
محرك يتحول إلى آلة لإعداد قهوة اسبريسو باهظة الثمن.. صور
محرك يتحول إلى آلة لإعداد قهوة اسبريسو باهظة الثمن.. صور
محرك يتحول إلى آلة لإعداد قهوة اسبريسو باهظة الثمن.. صور
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