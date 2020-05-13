ريمديسيفير.. منح التراخيص لإنتاج وبيع علاج كورونا المحتمل في 127 دولة

أعلنت شركة "جيلياد ساينسيز" الأمريكية المصنعة لعقار " ريمديسيفير " العلاج المحتمل لفيروس كورونا "كوفيد-19" توقيع اتفاقية ترخيص مع 5 من مصنعي الأدوية لبيع "ريمديسيفير في 127 دولة، لا تشمل الولايات المتحدة.





وأوضحت الشركة أن مصنعة الأدوية في الشركات الخمس سيقومون بتوزيع عقار ريمديسيفير في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وغيرها من الدول التي تواجه مشاكل في الرعاية الصحية وسط تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19"، وفقا لشبكة "سي ان بي سي".





اقرأ أيضا:









ومن المقرر أن يسمح للشركات بتصنيع العلاج المحتمل لفيروس كورونا وإنتاجه، حيث أكدت الشركة أن الصفقة خالية من حقوق الملكية حتى تقول منظمة الصحة العالمية إن كورونا لم يعد جائحة عالمية، أو حتى يتم التوافق على لقاح أو منتج آخر لخلاف ريمديسيفير لعلاج "كوفيد-19".





وفي الأول من مايو، منحت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية موافقة لشركة جيلياد ساينسز على استخدام ريمديسيفير للطوارئ في علاج المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعدما أشارت البيانات إلى فعالية الدواء أمام "كوفيد-19".



