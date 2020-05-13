عودة المتاجر للعمل بعد تخفيف بلجيكا إجراءات الحجر الصحي.. فيديو









وقد اتخذت بلجيكا خطوة هامة نحو تخفيف إجراءات الحجر الصحي من خلال السماح بإعادة فتح المتاجر، ولكن وفق شروط مشددة.





وقد استعد معظم أصحاب المحلات التجارية بتوفير المواد المطهرة وتثبيت ألواح شبه بلورية عازلة على مستوى الاستخلاص.





وأمام المركز التجاري "سيتي مول" في بروكسل وفد الناس واخذوا أماكنهم في صفوف طويلة، في انتظار دخول الفضاء التجاري، حيث كان مضيفون يوزعون عليهم مطهر الايدي.





و مع فتح المحلات أضرب سائقو حافلات النقل العمومي دون سابق إعلام، بسبب عدم شعورهم بما يكفي من الأمان، في ظل الإجراءات الوقائية الحالية إزاء وباء كوفيد-19.







