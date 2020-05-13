عودة المتاجر للعمل بعد تخفيف بلجيكا إجراءات الحجر الصحي.. فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد عودة المتاجر للعمل بعد تخفيف بلجيكا إجراءات الحجر الصحي ..
وقد اتخذت بلجيكا خطوة هامة نحو تخفيف إجراءات الحجر الصحي من خلال السماح بإعادة فتح المتاجر، ولكن وفق شروط مشددة.
وقد استعد معظم أصحاب المحلات التجارية بتوفير المواد المطهرة وتثبيت ألواح شبه بلورية عازلة على مستوى الاستخلاص.
وأمام المركز التجاري "سيتي مول" في بروكسل وفد الناس واخذوا أماكنهم في صفوف طويلة، في انتظار دخول الفضاء التجاري، حيث كان مضيفون يوزعون عليهم مطهر الايدي.
و مع فتح المحلات أضرب سائقو حافلات النقل العمومي دون سابق إعلام، بسبب عدم شعورهم بما يكفي من الأمان، في ظل الإجراءات الوقائية الحالية إزاء وباء كوفيد-19.
وقد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.
فيما تلقت اللجنة، تقارير عن 7 حالات إصابة جديدة ، بينها حالة واحدة وافدة من الخارج، تم تسجيلها في شنجهاي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82926 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية يوم أمس.
وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة المحلية الست تم تسجيلها في مقاطعة جيلين، كما تم تسجيل حالة واحدة يشتبه في إصابتها بالفيروس في المقاطعة ذاتها.