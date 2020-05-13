فنادق لأحصنة البحر في أستراليا لحمايتها من الانقراض.. شاهد









من أنشطة البشر والقوارب وزيادة أعدادهم، الخليج على ساحل العاصمة الأسترالية سيدني هو موطن لنوع مهدد بالانقراض من أحصنة البحر ، لكن فنادق مخصصة سوف تقوم بحمايتهم





و تمكن مشروع تعاونت فيه مجموعة منظمات وجامعات تعنى بالحياة البحرية من توليد 95 حصانا بحريا قاموا بإطلاقها في مياه البحر تعيش أحصنة البحر مع شريك واحد طيلة حياتها.





وتتولى الذكورمن حصان البحر عملية الحمل حيث تضع البيض في جيب خاص لفترة 24 يوما حتى تخرج منها الحيوانات الصغيرة.





يذكر أن حصان البحر ‏ هو جنس من الأسماك يتبع فصيلة زمارات البحر من رتبة زماريات البحر، و يوجد أكثر من 32 نوعًا معروفًا من افراس البحر التي تتواجد غالبًا في المياه الاستوائية والمتوسطة الضحلة ..