فنادق لأحصنة البحر في أستراليا لحمايتها من الانقراض.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرأ رصد وجود فنادق لأحصنة البحر في أستراليا لحمايتها من الإنقراض ..
الخليج على ساحل العاصمة الأسترالية سيدني هو موطن لنوع مهدد بالانقراض من أحصنة البحر ، لكن فنادق مخصصة سوف تقوم بحمايتهم من أنشطة البشر والقوارب وزيادة أعدادهم،
و تمكن مشروع تعاونت فيه مجموعة منظمات وجامعات تعنى بالحياة البحرية من توليد 95 حصانا بحريا قاموا بإطلاقها في مياه البحر تعيش أحصنة البحر مع شريك واحدطيلة حياتها.
وتتولى الذكورمن حصان البحر عملية الحمل حيث تضع البيض في جيب خاص لفترة 24 يوما حتى تخرج منها الحيوانات الصغيرة.
يذكر أن حصان البحر هو جنس من الأسماك يتبع فصيلة زمارات البحر من رتبة زماريات البحر، و يوجد أكثر من 32 نوعًا معروفًا من افراس البحر التي تتواجد غالبًا في المياه الاستوائية والمتوسطة الضحلة ..