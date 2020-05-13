بالطاقة الشمسية.. رجل يحول باص المدرسة إلى منزل مدهش.. فيديو وصور

من قال إن إعادة تدوير حافلات المدرسة وتحويلها إلى منزل متنقل هو بالأمر الصعب!.. فقد حول رجل أمريكي " باص المدرسة" إلى شقة من خشبية من الداخل بتصميمات أنيقة مبهرة، يعيش ويتجول بها منذ 8 أشهر.





غادر «توماس داني» شقته في مدينة نيويورك عام 2001، وقضى حوالي عامين في حفر تصميم منزل جديدة من الخشب الطبيعي الخالص داخل الباص الذي يعمل بالطاقة الشمسية وفقًا لموتور تريند.

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يعيش توماس في الحافلة منذ 6 أشهر، ويتمتع بالجدران الخشبية الطبيعية التي تغطي داخلها بالكامل، وتوفر الحافلة التي يبلغ طولها 38 قدمًا مساحة للغرف المتعددة، غرف أكثر من أي شقة في نيويورك.





تحتوي غرفة المعيشة على رف كتب وطاولة وأريكة بطول 8 أقدام قابلة للطي والتحول إلى سرير احتياطي، كما يمكن العثور على السرير الرئيسي أعمق داخل السيارة التي تعمل بالطاقة الشمسية.





يعد المطبخ هو الجزء الأكثر إثارة للإعجاب داخل الحافلة، مع كونترتوب واسع من خشب البلوط الأحمر وفلتر مياه، فرن وثلاجة، كما يوجد أيضًا موقد خشبي يحافظ على الشقة بأكملها دافئة خلال الشتاء.





أما غرفة النوم فتتميز بفتحة سرية إلى السطح مباشرة، حيث توجد ألواح شمسية تعمل على توفير الطاقة للحافلة، وتعتبر مساحة كبيرة لممارسة اليوغا أو الاسترخاء تحت الشمس، كما حول توماس الباب الخلفي إلى مرآب تخزين بحجم مناسب.



