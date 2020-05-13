AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بالطاقة الشمسية.. رجل يحول باص المدرسة إلى منزل مدهش.. فيديو وصور

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:00 م
باص يتحول إلى منزل
باص يتحول إلى منزل
Advertisements
عزة عاطف
من قال إن إعادة تدوير حافلات المدرسة وتحويلها إلى منزل متنقل هو بالأمر الصعب!.. فقد حول رجل أمريكي "باص المدرسة" إلى شقة من خشبية من الداخل بتصميمات أنيقة مبهرة، يعيش ويتجول بها منذ 8 أشهر.

غادر «توماس داني» شقته في مدينة نيويورك عام 2001، وقضى حوالي عامين في حفر تصميم منزل جديدة من الخشب الطبيعي الخالص داخل الباص الذي يعمل بالطاقة الشمسية وفقًا لموتور تريند.
اقرأ المزيد:

يعيش توماس في الحافلة منذ 6 أشهر، ويتمتع بالجدران الخشبية الطبيعية التي تغطي داخلها بالكامل، وتوفر الحافلة التي يبلغ طولها 38 قدمًا مساحة للغرف المتعددة، غرف أكثر من أي شقة في نيويورك. 

تحتوي غرفة المعيشة على رف كتب وطاولة وأريكة بطول 8 أقدام قابلة للطي والتحول إلى سرير احتياطي، كما يمكن العثور على السرير الرئيسي أعمق داخل السيارة التي تعمل بالطاقة الشمسية.

يعد المطبخ هو الجزء الأكثر إثارة للإعجاب داخل الحافلة، مع كونترتوب واسع من خشب البلوط الأحمر وفلتر مياه، فرن وثلاجة، كما يوجد أيضًا موقد خشبي يحافظ على الشقة بأكملها دافئة خلال الشتاء.

أما غرفة النوم فتتميز بفتحة سرية إلى السطح مباشرة، حيث توجد ألواح شمسية تعمل على توفير الطاقة للحافلة، وتعتبر مساحة كبيرة لممارسة اليوغا أو الاسترخاء تحت الشمس، كما حول توماس الباب الخلفي إلى مرآب تخزين بحجم مناسب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوان غرف نوم اطفال .. اختاري لأبنائك هذه التشكيلات

ترشيحاتنا

تجنبي الحنة و بروتين الشعر.. هاني الناظر يحذر النساء من 7 عادات خطيرة

رغم مخالطته للنائبة المصابة بكورونا.. عضو بالبرلمان: لن أدخل العزل الصحي ونتيجتي سلبية

هجوم قوي من خالد الغندور على أحمد شوبير بسبب الأهلي والدوري المصري

بعد إصابة شيرين فراج بكورونا.. 5 إجراءات عاجلة من البرلمان

وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.. وأبو الغيط ينعيه

بعد ترشيحها لجائزة أفضل 100 وجه.. 15 صورة تظهر جمال هنا الزاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور

بالطاقة الشمسية.. رجل يحول باص المدرسة إلى منزل مدهش.. فيديو وصور

أسود x أسود.. منة فضالي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة