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محافظات

انقطاع المياه عن 11 منطقة بشرق القاهرة الجمعة المقبل.. تعرف عليها

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:12 ص
انقطاع المياه في
انقطاع المياه في القاهرة
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عبد العزيز جمال
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق "دار السعدة - شارع السباق ومتفرعاته - شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته - منطقة خلف نادى النصر - منطقة السبع عمارات - شارع النزهة - ميدان صلاح الدين- مستشفى جوهر - شارع أسوان - شارع هارون - شارع جلال الدين الدسوقى". 

وأكدت الشركة أن انقطاع المياه نظرا لقيامها بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر المتعارض مع أعمال كبارى شارع بن الحكم بمنطقة حلمية الزيتون والمنفذة بمعرفة الهينة الهندسية.

وأوضحت أن مدة الانقطاع ستكون من الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة القادمة وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم. 


وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. 

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي. 
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