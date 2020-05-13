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في ظل تفشي فيروس كورونا.. نصائح وتحذيرات قبل ارتداء العدسات اللاصقة.. وأفضل طريقة لوضعها في العين

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:30 م
العدسات اللاصقة
العدسات اللاصقة
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حياة عبد العزيز
  • نصائح للوقاية من كورونا قبل لبس العدسات اللاصقة
  • تحذيرات من ارتداء العدسات اللاصقة لأصحاب هذا المرض
  • ما هي أفضل طريقة لوضع العدسات اللاصقة؟

تميل الكثير من الفتيات لارتداء العدسات اللاصقة، للاهتمام بشكلها الجمالي والتألق دائمًا كالنجمات، ولكن مع تفشي فيروس كورونا، يجب اتباع بعض النصائح للوقاية من الوباء العالمي والحفاظ على سلامة العين.

وكشف موقع "بولد سكاى" الهندي الشهير، عن أفضل النصائح والإرشادات لضمان سلامة مرتدي العدسات اللاصقة للوقاية من فيروس كورونا وهى تتمثل فيما يلي:

- الحفاظ على نظافة اليدين: قبل ارتداء العدسات اللاصقة، اتبع إرشادات نظافة اليدين المناسبة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض.

- اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل وجففها بمنشفة ورقية.

- اتبع نفس الشيء أثناء إزالة العدسات، و قم بتطهير العدسات اللاصقة.

- ارتد العدسات اليومية حتى تتمكن من التخلص منها كل مساء.

- إذا كنت ترتدي عدسات طويلة العمر، فقم بتطهيرها يوميًا أو مرتين أسبوعيًا أو وفقًا لتعليمات متخصصي العيون.

- تجنب فرك العيون.


كما حذر موقع "بولد سكاى" الهندي الشهير من ارتداء العدسات اللاصقة إذا كان لديك هذه الأعراض، التى تتمثل فيما إذا كنتِ مصابة بـالفيروس التاجي كورونا COVID-19 أو كنتِ تشكين في الإصابة، فتوقفي عن ارتداء العدسات وتخلصي منها فورًا.

وأوضح الأطباء، وفقا لموقع "بولد سكاي"، أن عند الشعور بأي من الأعراض الخطيرة يجب ارتداء النظارات وارتداء زوج جديد من العدسات عند التعافي.

وتمت ملاحظة أنه مؤخرا كان هناك انتشار واضح للعدسات اللاصقة كبديل للنظارات، ويعد الإقبال كبيرا عليها نظرًا لسهولة استخدامها وجودتها، لكن هذا لا يمنع أن هناك بعض المخاطر التي قد تسببها العدسات اللاصقة إذا تم استخدامها بطريقة خاطئة، لذا أشار موقع "web md" إلى عدة نصائع لضمان السلامة عند استخدام العدسات اللاصقة .

وينصح كثير من الأطباء بتغيير العدسات بشكل دوري، حتى لو كانت عدساتك اللاصقة في حالة جيدة يجب اتباع تعليمات الطبيب وتغييرها لأن لها مدة صلاحية للاستخدام .

كما يجب غسل اليدين قبل لمس العدسات اللاصقة، ولكن يفضل عدم استخدام اي صابون برائحة نفاذة لأنه يمكن أن يبقى في اليد وينتقل للعدسات ويتسبب في الإصابة بحساسية في العين .

ومن الضروري جدا عدم تبديل أماكن العدسات، حيث يجب تخصيص عدسة للعين اليمين والأخرى للعين الشمال، كما يجب وضعها في محلول للعدسات اللاصقة.
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