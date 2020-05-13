في ظل تفشي فيروس كورونا.. نصائح وتحذيرات قبل ارتداء العدسات اللاصقة.. وأفضل طريقة لوضعها في العين

وينصح كثير من الأطباء بتغيير العدسات بشكل دوري، حتى لو كانت عدساتك اللاصقة في حالة جيدة يجب اتباع تعليمات الطبيب وتغييرها لأن لها مدة صلاحية للاستخدام .





كما يجب غسل اليدين قبل لمس العدسات اللاصقة ، ولكن يفضل عدم استخدام اي صابون برائحة نفاذة لأنه يمكن أن يبقى في اليد وينتقل للعدسات ويتسبب في الإصابة بحساسية في العين .



