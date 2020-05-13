الكهرباء: 19 مليون جنيه قيمة المنفذ من الخطة الاستثمارية بقطاع في شمال الدلتا

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.





ففى نطاق قطاع شمال الدقهلية إحدى القطاعات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (14) هندسة شاملة (451) قرية إجمالي عدد المشتركين بالقطاع (889028) مشترك منهم عدد (574464) مشترك على مسبوق الدفع .





نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/ 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى :





تم استحداث (34) مقر شبكات بدءًا من 2/2019 بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم وتم تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضى وتروسيكلات لسهولة الانتقالات وجارى توريد وحدات شحن متنقلة ( hand held ) للمقرات .





بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط حوالى (57) لوحة،كما بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط حوالى (2356.63) كم،وبلغ إجمالي طول شبكة الكابلات جهد متوسط حوالى (1270,20) كم، وبلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض حوالى (5582.54) كم.





فيمابلغ إجمالي طول الكابلات جهد منخفض حوالى (215.26) كم، وبلغ إجمالي عدد المحولات حوالى (3626) محول بإجمالي قدرة (1016.047) م.ف.ا.





وقد تم إضافة حوالى (14,59) كم كابلات جهد متوسط ، (14,6) كم خطوط هوائية جهد متوسط ، ( 0,37) كم كابلات جهد منخفض ، (25,25) كم خطوط هوائية جهد منخفض ، و (8) محول بقدرة (11.247) م.ف.أ خلال شهر مارس 2020.





وبلغ إجمالي المنفذ من الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020 مبلغ (19,02) مليون جنيه.





وبلغ إجمالي المنفذ من الخطة الطموحة خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 31/3/2020 مبلغ (298,968) مليون جنيه.





وبلغ إجمالي المنفذ من خطة الإستبدالات خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020 مبلغ (6.385) مليون جنيه ، بلغ إجمالى المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020 مبلغ (69.264) مليون جنيه.





وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضا العملاء.





ولضمان إستمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة ب (4) فرق بقطاع شمال الدقهلية بإجمالي عدد (28) فرد وتم تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .





وحول الضبطية القضائية فقد بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مارس 2020 حوالى (233) محضر بإجمالي قيمة تصل إلى حوالى (3334173) جنية بقطاع شمال الدقهلية .





وجدير بالذكر أن قطاع شمال الدقهلية يضم هندسات كل من بلقاس مدينة ، الستامونى ، بلقاس قرى، جمصة، شربين مدينة، شربين قرى ، دكرنس ، بنى عبيد ، ميت سلسيل ، المنزلة مدينة ، المنزلة قرى ، المطرية ، منية النصر، والجمالية.



