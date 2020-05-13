تحرير 271 محضرا تموينيا متنوعا وضبط 4 أطنان أسمدة بحملة في سوهاج

وبحسب بيان، الأربعاء، تمت الحملة بالتنسيق بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، التموين، للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
وأوضح محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه تم تحرير 2 محضر نظافة، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وضبط 500 لتر بوظة وعصائر غير صالحة للإستهلاك الآدمي، خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق بقرية الصلعا.
وقال على يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، إنه تم تحرير ( 29 ) محضر إشغال طريق، وتحرير ( 36 ) محضر صحة، وتحرير ( 4 ) محاضر تموين خلال حملة على محال البقالة والسوبر ماركت، كما تم إعدام 20 كيلو من الحليب الرايب منتهي الصلاحية، و إعدام 200 كيلو من المخللات والجبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام كمية من الزبادي غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بـ 18 كيلو جرام .
واشار أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا، إلى تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة، خلال حملة لضبط الأسعار وحماية المستهلك بالمدينة وقراها التابعة، كما تم ضبط 500 كيلو أحشاء داخلية ورأس عجل وذبح خارج السلخانة وتم تحرير 12 محضر اعدام وعدد 4 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، و12 محضر نظافة، وتم ضبط عدد 4 طن أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها خارج الجمعيات الزراعية.
وفي حملة تموينية على المخابز تم ضبط 7 محاضر مواصفات و 7 محاضر نقص وزن، و 4 محاضر بون صرف، ومحضر عدم وجود ميزان، و 4 محضر عدم إعلان عن مواعيد العمل، بالإضافة إلى تحرير 29 محضر تمويني متنوع في حملة أخرى.
وفي حي شرق سوهاج، قال عاطف الصمطي رئيس الحي أنه تم تحرير 15 محضر تمويني في حملة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بالحي، حيث تم تحرير 7 محاضر لمنشآة مدارة بدون ترخيص، و 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وعدد 3 محاضر نظافة .
ولفت عبد المنعم علي عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة إلى أنه تم تحرير 13 محضر تمويني متنوع منها 6 محاضر تموين، و5 محاضر متنوعة، ومحضرين صحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز ومدينة طما، قال عدلي أبو عقيل رئيس المركز أنه تم تحرير عدد 3محاضر عدم اعلان وعدد 3محاضر نظافة، وتم اعدام عدد 10أطباق كبده منتهية الصلاحية وعدد 2جركن مخلل منتهي الصلاحية، مشيرا إلى تحرير 15 محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين عدم إعلان عن الاسعار، كما تم ضبط عدد 8 لفه شنط سوداء بها معسل منتهي الصلاحية وعدد 15طبق بلح الشام منتهى الصلاحية وعدد 15كيلو مخلل منتهى الصلاحية.