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محافظات

تحرير 271 محضرا تموينيا متنوعا وضبط 4 أطنان أسمدة بحملة في سوهاج

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:22 م
حملة تموينية
حملة تموينية
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خالد رياض
أعلنت محافظة سوهاج  تحرير 271 محضرًا تموينيًا متنوع وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 4 طن أسمدة زراعية خارج الجمعيات الزراعية، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضي. 

وبحسب بيان، الأربعاء، تمت الحملة بالتنسيق بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، التموين، للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد. 


وأوضح محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه تم تحرير 2 محضر نظافة، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وضبط 500 لتر بوظة وعصائر غير صالحة للإستهلاك الآدمي، خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق بقرية الصلعا.


وقال على يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، إنه تم تحرير ( 29 ) محضر إشغال طريق، وتحرير ( 36 ) محضر صحة، وتحرير ( 4 ) محاضر تموين خلال حملة على محال البقالة والسوبر ماركت، كما تم إعدام 20 كيلو من الحليب الرايب منتهي الصلاحية، و إعدام 200 كيلو من المخللات والجبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام كمية من الزبادي غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بـ 18 كيلو جرام .


واشار أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا، إلى تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة، خلال حملة لضبط الأسعار وحماية المستهلك بالمدينة وقراها التابعة، كما تم ضبط 500 كيلو أحشاء داخلية ورأس عجل وذبح خارج السلخانة وتم تحرير 12 محضر اعدام وعدد 4 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، و12 محضر نظافة، وتم ضبط عدد 4 طن أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها خارج الجمعيات الزراعية.


وفي حملة تموينية على المخابز تم ضبط 7 محاضر مواصفات و 7 محاضر نقص وزن، و 4 محاضر بون صرف، ومحضر عدم وجود ميزان، و 4 محضر عدم إعلان عن مواعيد العمل، بالإضافة إلى تحرير 29 محضر تمويني متنوع في حملة أخرى.


وفي حي شرق سوهاج، قال عاطف الصمطي رئيس الحي أنه تم تحرير 15 محضر تمويني في حملة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بالحي، حيث تم تحرير 7 محاضر لمنشآة مدارة بدون ترخيص، و 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وعدد 3 محاضر نظافة .


ولفت عبد المنعم علي عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة إلى أنه تم تحرير 13 محضر تمويني متنوع منها 6 محاضر تموين، و5 محاضر متنوعة، ومحضرين صحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وفي مركز ومدينة طما، قال عدلي أبو عقيل رئيس المركز أنه تم تحرير عدد  3محاضر عدم اعلان وعدد 3محاضر نظافة، وتم اعدام عدد 10أطباق كبده منتهية الصلاحية وعدد 2جركن مخلل منتهي الصلاحية، مشيرا إلى تحرير 15 محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين عدم إعلان عن الاسعار، كما تم ضبط عدد 8 لفه شنط سوداء بها معسل منتهي الصلاحية وعدد 15طبق بلح الشام منتهى الصلاحية وعدد 15كيلو مخلل منتهى الصلاحية.

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