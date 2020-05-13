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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة يصاحبه أمطار بعدة مناطق

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:21 م
الأرصاد
الأرصاد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في نهار الغد سيكون حار على الوجه البحري والقاهرة مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، يصاحبه شبورة مائيه صباحا على الطرق.

ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية للبلاد ويظل بارد ليلا والرياح نشطة أحيانا، بينما يكون حار نهارا لطيف ليلا، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويكون الطقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال النهار لطيف ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدا  بالقاهرة والوجه البحري 36 للعظمى و 20 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى و 19 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و 22 للصغرى، شمال الصعيد 40 للعظمى و 23 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى و26 للصغرى.
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