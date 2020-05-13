الزراعة: دعم السيسي لمشروع البتلو جاء بوقته في ظل جائحة كورونا

قال الدكتور عبد الرشيد غنام، مدير المكتب الفني لنائب وزير الزراعة ومنسق مكون الألبان بالوزارة، إن مراكز تجميع الألبان تعد قاطرة التنمية بشكل عام لأنها منظومة وسلسلة متكاملة ومترابطة بإنتاج اللحوم.





وأضاف "عبد الرشيد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أي خلل في منظومة مراكز تجميع الألبان يؤثر على المستهلك ومربي الماشية، منوها إلى أن تلك المراكز تعد صمام أمان وتغذية للأمن الغذائي.





وأشار مدير المكتب الفني لنائب وزير الزراعة إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه مزيد من الدعم إلى قطاع الثروة الحيوانية ومشروع البتلو، ومراكز تجميع الألبان، يعد اهتماما في محله وفي وقته، خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا.





وأوضح أن تلك المجهودات المشكورة من القيادة السياسية تصب في تنمية الوطن ومصلحة المواطن لأنها تنعكس إيجابيا على أسعار المنتجات، فضلا عن إتاحة منتج سليم ويفيد المواطن.



