AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الزراعة: دعم السيسي لمشروع البتلو جاء بوقته في ظل جائحة كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:50 م
مشروع البتلو
مشروع البتلو
Advertisements
شيماء مجدي
قال الدكتور عبد الرشيد غنام، مدير المكتب الفني لنائب وزير الزراعة ومنسق مكون الألبان بالوزارة، إن مراكز تجميع الألبان تعد قاطرة التنمية بشكل عام لأنها منظومة وسلسلة متكاملة ومترابطة بإنتاج اللحوم. 

وأضاف "عبد الرشيد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أي خلل في منظومة مراكز تجميع الألبان يؤثر على المستهلك ومربي الماشية، منوها إلى أن تلك المراكز تعد صمام أمان وتغذية للأمن الغذائي. 

وأشار مدير المكتب الفني لنائب وزير الزراعة إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه مزيد من الدعم إلى قطاع الثروة الحيوانية ومشروع البتلو، ومراكز تجميع الألبان، يعد اهتماما في محله وفي وقته، خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا. 

وأوضح أن تلك المجهودات المشكورة من القيادة السياسية تصب في تنمية الوطن ومصلحة المواطن لأنها تنعكس إيجابيا على أسعار المنتجات، فضلا عن إتاحة منتج سليم ويفيد المواطن.

وأكد أن هذا الدعم لم يكن الأول من جانب القيادة السياسية لهذا القطاع، حيث تم تقديم لهم قروض ميسرة بفوائد 5% من قبل لتشجيعهم على الاستثمار في لحوم البتلو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة شاب حول مزرعة والده البدائية إلى مملكة نموذجية لتسمين الأبقار والجاموس.. فيديو

بروتوكول لدعم مربي الدواجن ومراكز تجميع الألبان بقروض ميسرة

إحياء مشروع البتلو وصرف 13 مليون جنيه لـ64 مستفيدًا في البحيرة

تطبيق إجراء الوقاية ضد كورونا.. الزراعة: منتجات الألبان أمنة 100% .. فيديو

السيسى يوجه بزيادة الدعم المقدم للمشروع القومي للبتلو ومضاعفة إنتاجيته

السيسى يوجه بالسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل كهدف استراتيجي

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تنصح بـ أربع أمور يجب التقليل منها في العشر الأواخر من رمضان

أحمد فلوكس يوجه رسالة لمخرج مسلسل النهاية.. شاهد

الفيروس يتحور.. ووهان بالكامل ستخضع للفحص الطبي

حدث ليلًا | حقيقة عزل 12 نائباً.. حريق مصنع العبور.. بكاء مروان محسن.. طرد عمرو وردة

حلويات رمضان.. طريقة عمل تشيز كيك كنافة بدون فرن.. فيديو

من يفوز باللقب.. هنا الزاهد تنافس ياسمين صبرى على جائزة أفضل 100 وجه فى العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. زيوت تعالج آلام الظهر فى 30 دقيقة.. فوائد مذهلة للتدليك الذاتي..نيللى كريم تتصدر تريند جوجل.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها

بملابس غير تقليدية.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير

لأول مرة.. مواصفات وسعر سيارة جاكوار I-PACE 2021.. فيديو