AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة توافق على إنشاء مارينا سياحي محلي بخليج أبو سومة بالبحر الأحمر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:51 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بناحية محافظة القليوبية، لصالح وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار) .

وسيتم استخدامها في إقامة مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش، وذلك في ضوء أعمال التطوير التي تتم بقصر الأمير محمد علي بشبرا الخيمة، حيث سيكون المرسى على الكورنيش المقابل للقصر، للمساعدة في نقل الزائرين له تفاديًا للكثافة المرورية المحيطة به.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مارينا سياحي محلي (ميناء تخصصي) بخليج أبو سومة، بمحافظة البحر الأحمر، لاستخدامه في استقبال اليخوت وسفن النزهة.

على أن يتولى قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، الإشراف على المارينا، لضمان استمرار صلاحيته للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر يقرر عودة الرحلات البحرية بعد أسبوعين من تعليقها

ترشيحاتنا

بجنيه واحد لكل مواطن.. برلماني يكشف عن تأجير الكمامات أمام المصالح الحكومية

التفاصيل الكاملة لصلاة التراويح والتهجد من الجامع الأزهر

رغم مخالطته للنائبة المصابة بكورونا.. عضو بالبرلمان: لن أدخل العزل الصحي

للمرة الأولى في أسوان.. ولادة أول طفل بمستشفى العزل لأم مصابة بـ فيروس كورونا

حدث ليلًا | حقيقة عزل 12 نائباً.. حريق مصنع العبور.. بكاء مروان محسن.. طرد عمرو وردة

بعد إصابة نائبة بكورونا..البرلمان يمنح موظفيه إجازة يومين لتعقيم المجلس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. زيوت تعالج آلام الظهر فى 30 دقيقة.. فوائد مذهلة للتدليك الذاتي..نيللى كريم تتصدر تريند جوجل.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها

بملابس غير تقليدية.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير

لأول مرة.. مواصفات وسعر سيارة جاكوار I-PACE 2021.. فيديو