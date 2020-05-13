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أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:03 م
المجلس الاعلي لتنظيم
المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام
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كتب محمد عبد المنعم
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار  المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كان قد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، القرار رقم 26 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتنظم اللائحة إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية التي تزاول نشاطًا داخل جمهورية مصر العربية ومنها مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك إعمالًا لنص المادة (6) من القانون رقم 180 لسنة 2018 ، واشتملت أيضًا على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبى التي تصدر أو تُوزُّع في مصر ، وكذلك إجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطًا داخل البلاد ، وذلك إعمالًا لنص المادة (70 بند2) من ذات القانون.

كما اشتملت اللائحة على إجراءات إجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد إعمالًا لنص المادة (4) من القانون رقم 180 لسنة 2018 ، وإجراءات ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية ( الكيبل )، وشركات إعادة البث من مصر وإليها، وشركات نقل المحتوى، والمنصات الفضائية والرقمية المُشفرة ، وإجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ، وإجراءات موافقة المجلس على استيراد أو انتاج أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي أو فك الشفرة (الديكودر وتشمل جميع أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي وفك الشفرة وIPTV  ومثيلاتها ) .
الجريدة الرسمية تنشر لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجريدة الرسمية تنشر لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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