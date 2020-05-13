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محافظات

حملة مكبرة لإزالة 39 حالة تعد على أملاك الدولة وأراضي زراعية في الغربية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:58 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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أحمد على

شهدت قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم  انطلاق حملة إزالة التعديات على أراضي الزراعية وأملاك الدولة لردع كافة المخالفين والخارجين على القانون مدعومة بتشكيلات من قوات الشرطة بالتنسيق مع روساء الوحدات المحلية بمجالس مراكز المدن وأسفرت الحملات عن رفع وإزالة 39 حالة مخالفة تعدي على املاك الدولة وإحالتها للنيابة العسكرية لإتخاذ كافة الإجراءات .

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور أقسام ومراكز شرطة قطرو وكفرالزيات والمحلة وزفتي يفيد بتدشين سلسله من حملات إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بالتنسيق مع مسئولي مجالس المدن والجهات التنفيذية بالإدارات الزراعية والري وأملاك الدولة .

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كما تضمنت نتائج الحملات الأمنية رفع مخالفه دور أرضي علي مساحة 75 م بقرية سجين واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفة وإزالة  تعدى علي الأرض الزراعيه عباره عن سور علي مساحة 14 م بقرية ابشواى واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال مخالفة الصارخة .

وأشارت الحملات الأمنية عن إزالة 19 حالة تعدي بطريق "المحلة – المنصورة" و "قطور – طنطا " بنطاق قري كفر شبرابله وكنيسه دمشيت ونواج وطريق شوبر وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق.

حملة مكبرة لإزالة 39 حالة تعد على أملاك الدولة وأراضي زراعية في الغربية
حملة مكبرة لإزالة 39 حالة تعد على أملاك الدولة وأراضي زراعية في الغربية
حملة مكبرة لإزالة 39 حالة تعد على أملاك الدولة وأراضي زراعية في الغربية
حملة مكبرة لإزالة 39 حالة تعد على أملاك الدولة وأراضي زراعية في الغربية
حملة مكبرة لإزالة 39 حالة تعد على أملاك الدولة وأراضي زراعية في الغربية
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