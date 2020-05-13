الزراعة: تكثيف الحملات على أسواق اللحوم وأماكن بيع اللقاحات البيطرية

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، تكثيف حملاتها المرورية على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيدا على وصول غذاء صحي آمن للمواطنين في المقام الأول.









ووفقا للتقرير الذي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فإن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الفترة من 6/5/2020 وحتى 12/5/2020، بلغ حوالي 18 طنا و888 كجم على مستوى الجمهورية، حيث تم تحرير 64 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.









كما قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 6 محافظات وهي (الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، الاسماعيلية).









قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 145 مركزا لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 19 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.







