الزراعة: تكثيف الحملات على أسواق اللحوم وأماكن بيع اللقاحات البيطرية

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، تكثيف حملاتها المرورية على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيدا على وصول غذاء صحي آمن للمواطنين في المقام الأول.
ووفقا للتقرير الذي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فإن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الفترة من 6/5/2020 وحتى 12/5/2020، بلغ حوالي 18 طنا و888 كجم على مستوى الجمهورية، حيث تم تحرير 64 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
كما قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 6 محافظات وهي (الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، الاسماعيلية).
قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 145 مركزا لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 19 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.
ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها في الحقل بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.