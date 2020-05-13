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اقتصاد

استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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محمد صبيح
شهدت اسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 13-5-2020، استقرارا مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس بمحلات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو  746 جنيها بمحلات الصاغة اليوم بدون تغيير منذ أمس الأحد.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار  24  الأعلي فئة نحو  852 جنيها اليوم وحتى أمس.


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو  639 جنيها بمحلات الصاغة كما كان عليه أمس.

وثبت سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة عند 497 جنيها  اليوم و أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5968 جنيها و أوقية الذهب بـ 26.52 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 852.8 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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