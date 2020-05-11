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اقتصاد

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-5-2020

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:48 ص
الذهب
الذهب
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عبد العزيز جمال - مايكل عياد

أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-5-2020 في مصر، شهدت استقرارا ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد موجة التذبذب التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 744 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 :  740 جنيهًا الاثنين الماضي.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 744 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 850  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 744 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 638 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 496 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 26,444 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5,952  جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 850,286 جنيها

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

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وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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