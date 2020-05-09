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اقتصاد

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم.. تفاصيل

السبت 09/مايو/2020 - 06:01 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
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مايكل عياد
قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب اليوم السبت 9-5-2022، انخفضت بنحو 6 جنيها وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا بمحال الصاغة نحو 745 جنيها.


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلي فئة 851 جنيها اليوم.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 22 نحو 778 جنيها.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 638 جنيها.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأقل فئة لنحو 496 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5960 جنيها وأوقية الذهب نحو 1704 دولارا بتراجع 16 دولارا كاملا.


وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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