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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

الأحد 10/مايو/2020 - 06:01 ص
ذهب
ذهب
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محمد يحيي

استقر سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد، بعد تراجع بقيمة 4 جنيهات أمس السبت.


وصل سعر الجرام الواحد بمحلات الصاغة لعيار 21 الأوسع انتشارا لـ 747 جنيه وكذلك الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة بمحلات الصاغة بقيمة 854 جنيه .


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 لنحو 640 جنيه و الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لنحو 498 جنيها .


ووصلت أوقية الذهب بـ 26.551 ألف جنيه و الجنيه الذهب بـ 5976 جنيه و كيلو الذهب بـ 853.714 ألف جنيه.

 

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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