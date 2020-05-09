الذهب يتراجع 4 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات أول أيام الأسبوع، اليوم السبت، بمتوسط 4 جنيهات مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

وصل سعر الجرام الواحد بمحلات الصاغة لـ عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 747 جنيه مقابل 751 جنيها أمس الجمعة بفارق 4 جنيهات.





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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة بمحلات الصاغة نحو 854 جنيه مقابل 858 جنيها أمس بفارق 4 جنيهات.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 لنحو 640 جنيه مقابل 643 جنيها أمس بفارق 3 جنيهات.

بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لنحو 498 جنيها مقابل 501 جنيها بفارق 3 جنيهات.

ووصلت أوقية الذهب بـ 26.551 ألف جنيه و الجنيه الذهب بـ 5976 جنيه و كيلو الذهب بـ 853.714 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.