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اقتصاد

الغرف التجارية: أسعار الذهب ترتفع 11 جنيها اليوم الجمعة 8-5-2020

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:25 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد صبيح
قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-5-2022، ارتفعت بنحو 11 جنيها وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا بمحال الصاغة نحو 751 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلي فئة 858 جنيها اليوم.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 22 نحو 784 جنيها.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 643 جنيها.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأقل فئة لنحو 501 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6008 جنيها وأوقية الذهب نحو 1720 دولارا.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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