خلال زيارته لمصانع الفيروسيلكون.. محافظ أسوان يشدد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ميدانية للقلاع الصناعية الكبرى ومواقع الإنتاج للوقوف على إنتظام سير العمل بها، بجانب التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للعاملين بها فى إطار التعامل الجاد مع تداعيات أزمة فيروس " كورونا " المستجد.









وقام المحافظ بجولة تفقدية داخل شركة ومصنع السبائك الحديدية (الفيروسيلكون) بمركز إدفو رافقه خلالها الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ومني شاكر عضو مجلس النواب.









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وخلال الزيارة إستمع المحافظ لشرح موجز من المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس الإدارة عن خطة الإجراءات الإحترازية والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا سواء داخل الشركة أو بالمشاركة المجتمعية بالتطهير في قرى إدفو، كما أستعرض سعداوي تاريخ إنشاء المصانع وتطورها وأقسامها وأهم منتجاتها وأهم المعدلات والمؤشرات الإنتاجية والمالية والتسويقية للشركة سنويًا.



