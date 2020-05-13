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محافظات

خلال زيارته لمصانع الفيروسيلكون.. محافظ أسوان يشدد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:34 م
جولة محافظ اسوان
جولة محافظ اسوان في مصانع الفيروسيلكون
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شاذلى عبد الفتاح
قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ميدانية للقلاع الصناعية الكبرى ومواقع الإنتاج للوقوف على إنتظام سير العمل بها، بجانب التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للعاملين بها فى إطار التعامل الجاد مع تداعيات أزمة فيروس " كورونا " المستجد. 


وقام المحافظ بجولة تفقدية داخل شركة ومصنع السبائك الحديدية (الفيروسيلكون) بمركز إدفو رافقه خلالها الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ومني شاكر عضو مجلس النواب.


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وخلال الزيارة إستمع المحافظ لشرح موجز من المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس الإدارة عن خطة الإجراءات الإحترازية والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا سواء داخل الشركة أو بالمشاركة المجتمعية بالتطهير في قرى إدفو، كما أستعرض سعداوي  تاريخ إنشاء المصانع وتطورها وأقسامها وأهم منتجاتها وأهم المعدلات والمؤشرات الإنتاجية والمالية والتسويقية للشركة سنويًا. 

وقال السعداوى بأنه تأسست الشركة عام 1976 على مساحة 50 فدان وتضم 1100 مهندس وفنى وعامل وتهدف لإنتاج 50 ألف طن سنويًا من سبائك الحديد التي تعد المكون الرئيسي فى صناعات الحديد والصلب والتي تساهم بشكل كبير في دعم الإقتصاد القومى حيث يتم تصدير 80 % من تلك الكميات إلى مختلف دول العالم الأجنبية والعربية والإفريقية،  بينما يتم إستخدام 20 %  منها فى الصناعة المحلية، بالإضافة إلى إنتاج 18 ألف طن سنويًا  من غبار السيليكا. 
خلال زيارته لمصانع الفيروسيلكون.. محافظ أسوان يشدد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا
خلال زيارته لمصانع الفيروسيلكون.. محافظ أسوان يشدد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا
خلال زيارته لمصانع الفيروسيلكون.. محافظ أسوان يشدد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا
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