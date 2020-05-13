السلطات السعودية تحذر أهالي مكة بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية

حذر مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، اليوم الأربعاء، رواد طريق (الطائف ـ الباحة) بمكة المكرمة، من هطول الأمطار.









وطالب مركز العمليات الأمنية رواد الطريق، بأخذ الحيطة والحذر أثناء سلوكهم الطريق.









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وقال المركز في تدوينة له عبر موقع تويتر " تتعرض أجزاء متفرقة من طريق (الطائف ـ الباحة) لهطول أمطار متوسطة.. نود أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية".







