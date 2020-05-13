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أخبار العالم

السلطات السعودية تحذر أهالي مكة بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:27 م
الداخلية
الداخلية
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عبدالله قدري
حذر مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، رواد طريق (الطائف ـ الباحة) بمكة المكرمة، من هطول الأمطار.


وطالب مركز العمليات الأمنية رواد الطريق، بأخذ الحيطة والحذر أثناء سلوكهم الطريق.


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وقال المركز في تدوينة له عبر موقع تويتر " تتعرض أجزاء متفرقة من طريق (الطائف ـ الباحة) لهطول أمطار متوسطة.. نود أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية".


وكانت الهيئة العامة للأرصاد السعودية توقعت اليوم الأربعاء نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة)، وسقوط أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق (جازان، نجران، عسير، والباحة).
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