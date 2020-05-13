تقارير.. الاتحاد السعودي لكرة القدم يخطط لإنهاء الدوري 25 سبتمبر المقبل

وقالت الرابطة في البيان، إنه تحدد يوم 20 من أغسطس المقبل موعدًا أوليًا لعودة الدوري السعودي.





وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية، أن لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، وضعت جدولًا مبدئيًا لاستئناف منافسات الدوري، بحيث يقتضي لعب مباراة كل 72 ساعة.





وأشارت الصحيفة أن الجدول يشير لإنهاء الموسم بعد 35 يومًا من استئنافه، أي انتهائه يوم 25 سبتمبر المقبل.



