تقارير.. الاتحاد السعودي لكرة القدم يخطط لإنهاء الدوري 25 سبتمبر المقبل

أكدت تقارير صحفية ، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يخطط لإنهاء الموسم الحالي 2019 -2020 من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان
، في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.
وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي
أعلنت في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، عن الموعد المبدئي للعودة لاستئناف مباريات الدوري السعودي والذي قد توقف منذ شهرين بسبب تفشي فيروس الكورونا.
وقالت الرابطة في البيان، إنه تحدد يوم 20 من أغسطس المقبل موعدًا أوليًا لعودة الدوري السعودي.
وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية، أن لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، وضعت جدولًا مبدئيًا لاستئناف منافسات الدوري، بحيث يقتضي لعب مباراة كل 72 ساعة.
وأشارت الصحيفة أن الجدول يشير لإنهاء الموسم بعد 35 يومًا من استئنافه، أي انتهائه يوم 25 سبتمبر المقبل.
يذكر أن نادي الهلال
يتصدر جدول ترتيب المسابقة، برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ملاحقه نادي النصر.