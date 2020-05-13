فارس كرم ضيف برنامج "اغلب السقا".. فيديو





برنامج اغلب السقا يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.





وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.





يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.





يحل النجم فارس كرم ضيفا ومنافسا أمام النجم أحمد السقا وذلك في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "اغلب السقا".