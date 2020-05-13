بينهم طبيبة وممرضتان .. شفاء 8 حالات جديدة من كورونا بمستشفى قها للعزل

أعلن مستشفى قها لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا عن تعافي 8 حالات جديدة من بينهم طبيبة واثنان من هيئة التمريض وذلك بعد تأكد سلبية تحاليلهم مرتين متتاليتين، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من المستشفى إلى 165 متعافيا.









وقال المستشفى فى بيان على الصفحة الرسمية على الفيس بوك جاء فيه: "ومع آذان المغرب تهل بشريات الفرح من بين حالات الخروج والشفاء اليوم الدكتورة إيمان رمضان مدرس مساعد الأطفال بمستشفى بنها الجامعي وأحلام مصطفي ممرضة الأطفال، ومي فتحي ممرضة عناية الطواريء بمستشفى بنها الجامعي".





ووجه الفريق الطبي بالمستشفى التهنئة إلي الإخوة الزملاء بالشفاء والتعافي داعين بالشفاء العاجل لكل المرضى، وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة.





وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير مستشفي قها للعزل ورئيس الفريق الطبي إن عدد المتعافين ارتفع إلى 165 شخصا بعد خروج 8 حالات اليوم.





واشارت إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق منوهة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.





وأكدت أن المستشفى لايعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضي مشيرة إلى أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى.