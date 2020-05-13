أمح الدولي يكشف سبب رفضه دخول نادى الزمالك مع كهربا وحبه لنجوم الأهلي

قال النجم أمح الدولى من مشاهير تيك توك، إنه مشجع للنادي الأهلي، ونجوم الأهلى يتفاءلون به، مؤكدًا " وشى حلو على النادي الأهلى لما بروح معاهم فى أى لقاء بيكسبو على طول".





وأضاف أمح الدولى خلال حواره ببرنامج " التك توك" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية لميس سلامة، أن علاقته قوية بنجوم كرة القدم بالنادى الأهلى، وكل ماتش بيكلمونى.





ولفت أمح الدولى، إلى أنه يصور فيديوهات مع النجوم بالأهلى مثل محمود كهربا، وينشرها على حسابه الشخصي ويحصل على مشاهدات عالية جدًا.





وأوضح أمح الدولى أن أصدقاءه من الأهلى حسين الشحات و أحمد الشيخ و محمود كهربا و حمدى فتحى و أحمد فتحى.





وأشار أمح الدولى إلى أن الكابتن أحمد الشيخ هو السبب فى دخوله النادى الأهلى، مؤكدًا أنه رفض الدخول لنادى اللزمالك مع محمود كهربا.