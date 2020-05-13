أمح الدولي يوجه رسالة لمدرب الأهلي على الهواء.. فيديو

كشف أمح الدولى أحد مشاهير التيك توك، كواليس حديثه مع نجوم الأهلى، قبل كل لقاء.

وقال إنه يحضر مع اللاعبين المباريات ويصرون على تواجده.

واضاف أمح الدولى خلال حواره ببرنامج "التيك توك" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية لميس سلامة، أنه يعلم نجوم الأهلى بالكامل ويعرف المدير الفنى للأهلى السويسري رينيه فايلر .

وطالب أمح الدولى من مدرب الأهلى بمشاركة محمود كهربا فى المباريات معلقًا " هديك بوسة من بؤك".

ولفت أمح الدولى، إلى أنه يقوم بنشر فيديوهات كثيرة على الفيس بوك، وتحصل على مشاهدات عالية جدًا.

وقدم أمح الدولى الشكر لأفراد أسرته بالكامل، مؤكدًا " هما وقفوا جنبي كتير وربنا يبارك فيهم ويخليهم ليا".