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توك شو

تامر أمين: أنا الإعلامي رقم 2 في مصر.. وإفيهاتي بتضحك جدا.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:19 م
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي تامر أمين، إنه من الإعلاميين المتميزين والناجحين في المجال الإعلامي، موضحا بأنه إنسان متواضع للغاية مع الجميع.

وأضاف «تامر أمين» خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج «شيح الحارة والجريئة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» أنه المذيع الذي يحتل المرتبة الثانية في برامج التوك شو بعد الإعلامي عمرو أديب.

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ورفض «تامر أمين» وصفه بـ المتهور صاحب اللسان الفالت او صاحب الافيهات التي لا تضحك، مؤكدا أنه صاحب كاريزما ولديه موهبة لإضحاك المشاهدين ونجاح برنامجه يعتمد على نسب المشاهدة والإعلانات.

وتابع «تامر أمين»: «ربنا أعطاني موهبة أكثر مما أنا كنت أحلم، وإفيهاتي بتضحك جدا واللي بيقعد معايا بيحس بطاقة حلوة، مضيفا: «الكماين مش بتطلع غير من الصحاب وحسابي معهم بعد الهواء».
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