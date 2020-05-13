تامر أمين: أنا الإعلامي رقم 2 في مصر.. وإفيهاتي بتضحك جدا.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين ، إنه من الإعلاميين المتميزين والناجحين في المجال الإعلامي، موضحا بأنه إنسان متواضع للغاية مع الجميع.





وأضاف « تامر أمين » خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج «شيح الحارة والجريئة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» أنه المذيع الذي يحتل المرتبة الثانية في برامج التوك شو بعد الإعلامي عمرو أديب.





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ورفض « تامر أمين » وصفه بـ المتهور صاحب اللسان الفالت او صاحب الافيهات التي لا تضحك، مؤكدا أنه صاحب كاريزما ولديه موهبة لإضحاك المشاهدين ونجاح برنامجه يعتمد على نسب المشاهدة والإعلانات.





وتابع «تامر أمين»: «ربنا أعطاني موهبة أكثر مما أنا كنت أحلم، وإفيهاتي بتضحك جدا واللي بيقعد معايا بيحس بطاقة حلوة، مضيفا: «الكماين مش بتطلع غير من الصحاب وحسابي معهم بعد الهواء».