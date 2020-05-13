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فن

أنغام تطرح أغنية هنعيش مع بعض .. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:41 م
صدى البلد
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آيه عاطف
طرحت الفنانة أنغام، أغنية جديدة بعنوان "هنعيش مع بعض"، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك".

تقول كلمات الأغنية :"اوقات بتفرق ما بينا المسافات .. وبنبعد عن بعضينا ساعات .. توحشنا قعدتنا واجمل حكايات .. وساعات دنيتنا بتتغير في يومين .. ونحس ف وقت اننا مالي .. مين عارف بكرة فيه ايه ولا الخير فين .. وعشان قلبنا بيخاف على حبايبنا راضين بالبعد".

أيام هتعدي ونرجع لحياتنا .. ونعيش مع بعض ..يا سلام .. لمل هترجع بينا الايام .. ونفتح عينا نلاقي قوام ..بادينا عدينا كل ده بسلام .. وأكيد هتجمع بينا كتير مواعيد .. والشمس هتيجي ببكرة جديد .. يجمعنا ويقرب كل اللي بعيد".

يذكر أن  أعلنت الفنانة أنغام، أنها سوف تصلي مع العالم من أجل أن يرفع الله بلاء فيروس كورونا.

نشرت أنغام، فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وقالت من خلاله: "يوم الخميس 14 مايو.. سوف أصلى أنا وعائلتى مع العالم أجمع.. سأصلى للإنسانية.. سأصلى ليرفع الله عنا وباء الكورونا .. اللهم استجب". #انغام .. صلاة_من_أجل_الإنسانية". صلاة_من_أجل_الإنسانية".
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