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تعليم

طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحان التطبيقات الرياضية وعلم النفس .. اليوم

الخميس 14/مايو/2020 - 03:00 ص
طلاب الصف الثاني
طلاب الصف الثاني الثانوي
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ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2020 ، طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان التطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الادبية .


وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.


وحددت وزارة التربية والتعليم ، جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة ، فهناك مجموعتان من المحافظات ،  المجموعة الأولى - مسموح لها بالدخول على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا ، وتشمل طلاب محافظات القاهرة ، والجيزة ، والإسكندرية ، وأسيوط ، وكفر الشيخ ، وقنا ، والفيوم ، ودمياط ، والإسماعيلية ، وأسوان ، وبورسعيد ، وشمال سيناء ، والوادي الجديد ، وجنوب سيناء.


أما المجموعة الثانية - فمسموح لطلابها الدخول على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا ، تشمل طلاب محافظات : الشرقية ، والدقهلية ، والقليوبية ، والغربية ، والمنوفية ، والبحيرة ، والمنيا ، وسوهاج ، وبني سويف ، والأقصر ، والسويس ، والبحر الأحمر ، ومطروح.


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain
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ننشر رابط تسجيل حضور الامتحانات الإلكترونية وتقديم الشكاوى على موقع وزارة التربية والتعليم

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