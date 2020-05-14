طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحان التطبيقات الرياضية وعلم النفس .. اليوم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وحددت وزارة التربية والتعليم ، جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة ، فهناك مجموعتان من المحافظات ، المجموعة الأولى - مسموح لها بالدخول على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا ، وتشمل طلاب محافظات القاهرة ، و الجيزة ، و الإسكندرية ، و أسيوط ، و كفر الشيخ ، و قنا ، و الفيوم ، و دمياط ، و الإسماعيلية ، و أسوان ، و بورسعيد ، و شمال سيناء ، و الوادي الجديد ، و جنوب سيناء.









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أما المجموعة الثانية - فمسموح لطلابها الدخول على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا ، تشمل طلاب محافظات : الشرقية ، و الدقهلية ، و القليوبية ، و الغربية ، و المنوفية ، و البحيرة ، و المنيا ، و سوهاج ، و بني سويف ، و الأقصر ، و السويس ، و البحر الأحمر ، و مطروح.