غدا.. مؤتمر لجامعة شريف هداية الإسلامية لدعم مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية

تعقد جامعة شريف هداية الإسلامية الحكومية بإندونيسيا غدا الخميس 14 مايو، مؤتمرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والمستشار محمد عبد السلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وكبار رجال الدولة، وكافة الطوائف الدينية بإندونيسيا، للمشاركة في المبادرة العالمية التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للصلاة من أجل الإنسانية أوائل الشهر الجارى، تحت عنوان " صلاة من أجل الإنسانية.





ومن المقرر أن يلقي المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لشيخ الأزهر، كلمة في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للإعلان عن شكره وتقديره لرئيس وحكومة وشعب وأندونيسيا بكافة طوائفه الدينية علي إستجابتهم للمبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.





كما سيلقي الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو كلمة للشعب من قصر الرئاسة الاندونيسي في مدينة بوغور جنوب جاركرتا، بهذه المناسبة للاعلان عن ترحيبه ودعمه للمبادرة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية، وحث الشعب الإندونيسي علي المشاركة بالصلاة والدعاء في ذلك اليوم من أجل أن يرفع الله البلاء والوباء عن الإنسانية.





يأتي ذلك استجابة للمبادرة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية أوائل الشهر الجاري لكافة شعوب العالم تحت عنوان "صلاة من أجل الإنسانية" بتخصيص يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية.





وناشِدت اللجنة، كافة القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يُعيد إليها الأمنَ والاستقرارَ والصحة والنماء؛ ليصبحَ عالمنا- بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أي وقت مضى.