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بين الناس

أهالى قرية الرجدية بطنطا يستغيثون لتطهير الترعة.. صور

الخميس 14/مايو/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد الدكتور أحمد شاهين، من أهالى قرية الرجدية مركز طنطا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لتطهير ترعة الرجدية المتفرعة من كوبري الكيلو 4 لترعة حصة شبشير.


ويقول فى شكواه: "هذه الترعة متفرعة من كوبري الكيلو 4 لترعة حصة شبشير، حيث تعج بالحشائش والغاب الذي يلتهم مياه الري قبل أن تصل للمزارعين البسطاء، وذلك في الوقت الذي تجاهد فيه الدولة حفاظا على كل قطرة ماء".

 

للتواصل مع القارئ 01228990897


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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