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رسالة مصاب بكورونا فى الأقصر تسبب فى عزل 21 فردا من عائلته يروى التفاصيل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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عادل نصار

عبر عمر عبد الله، أب مصاب بـ كورنا فى الأقصر، عن شكره للأطقم الطبية القائمة على رعاية مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لافتًا إلى أنه يعمل فى المجال الطبى، وانتقل له الفيروس ومن ثم نقله إلى 21 من أفراد عائلته، بينهم نساء وأطفال ورجال، وتابع:"أنا مبسوط من اهتمام الإعلام والمسئولين بمرضى فيروس كورونا المستجد والتخفيف عنهم فى محنتهم".

 

وأضاف "عبد الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يتواجد فى العزل الصحى منذ ثلاثة أسابيع، وباقى أفراد عائلته  في العزل منذ 3 أسابيع، ونحظى برعاية صحية جيدة.

 

ووجه "عبد الله"، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزيرة الصحة،على الدور الكبير المبذول فى الاهتمام بمرضى فيروس كورونا، وتابع:"ربنا يعينكم على اللى انتم فيه".

 

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