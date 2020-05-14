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محافظات

ماسة وميرال.. قصة أصغر طفلتين شقيقتين انتصرتا على كورونا بمستشفى قها للعزل..صور

الخميس 14/مايو/2020 - 08:55 ص
ماسة وميرال
ماسة وميرال
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إبراهيم الهوارى
أعلنت مستشفى قها لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا عن شفاء وخروج الطفلتين ماسة (شهرين) وميرال (سنتين) مع والدتهما وجدتهما بعد تعافيهم وشفائهم من الإصابة بالفيروس.


ماسة وميرال من محافظة المنوفية وتم حجزهما مع والدتهما وجدتهما بمستشفى قها للعزل الصحى لتلقي العلاج وبعد فترة وعمل التحاليل اللازمة تعافت الأم من الإصابة ولكنها أصرت على الاستمرار مع بناتها حتى الشفاء التام وتم تحويلهم نظرا لاستقرار الحالة واحتياجهم لمتابعة التحاليل فقط وتعافيهم جميعا.

وحرص مسئولى التمريض بمستشفى قها للعزل على رعاية المرضى ورسم فرحة الشفاء على وجوههم وخاصة الأطفال داخل المستشفى.

ووجهت المستشفى رسالة شكر لهيئة التمريض قالت فيها "حين تلقي بحملك على إناث بصفات رجال، دومًا هتبقى مرتاح البال".

وأكدت المستشفى أن هذه النماذج لن تجدها إلا في مستشفى عزل قها فقط حيث تعتبر الممرضات بمثابة الأمان وخط الدفاع الأول يحملن مآسي الليالي الصعاب واصفة إياهن بالجبال.

وجهت المستشفى في رسالتها التحية لفريق التمريض من قلوب مرضى خرجوا بعد الشفاء وتحدثوا كثيرا عن مواقفهم النبيلة التي تفوق الخيال وحفرت بالقلوب وستظل موجودة وتتناقلها الأجيال لأجيال.


وأعلنت مستشفى قها لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا عن تعافي 8 حالات جديدة من بينهم طبيبة واثنين من هيئة التمريض بعد تأكد سلبية تحاليلهم مرتين متتاليتين، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من المستشفى إلى 165متعافيا.

وقالت المستشفى فى بيان على الصفحة الرسمية على الفيسبوك جاء فيه: "ومع آذان المغرب تهل بشريات الفرح من بين حالات الخروج والشفاء اليوم الدكتورة إيمان رمضان مدرس مساعد الأطفال بمستشفى بنها الجامعي وأحلام مصطفي ممرضة الأطفال، ومي فتحي ممرضة عناية الطواريء بمستشفى بنها الجامعي".

ووجه الفريق الطبي بالمستشفى التهنئة إلي الإخوة الزملاء بالشفاء والتعافي داعين بالشفاء العاجل لكل المرضى، وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة.
ماسة وميرال.. قصة أصغر طفلتين شقيقتين انتصرتا على كورونا بمستشفى قها للعزل..صور
ماسة وميرال.. قصة أصغر طفلتين شقيقتين انتصرتا على كورونا بمستشفى قها للعزل..صور
ماسة وميرال.. قصة أصغر طفلتين شقيقتين انتصرتا على كورونا بمستشفى قها للعزل..صور
ماسة وميرال.. قصة أصغر طفلتين شقيقتين انتصرتا على كورونا بمستشفى قها للعزل..صور
ماسة وميرال.. قصة أصغر طفلتين شقيقتين انتصرتا على كورونا بمستشفى قها للعزل..صور
ماسة وميرال.. قصة أصغر طفلتين شقيقتين انتصرتا على كورونا بمستشفى قها للعزل..صور
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