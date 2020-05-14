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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يرصد 4 ملاحظات جديدة على مسلسل "واكلينها و العة"

الخميس 14/مايو/2020 - 07:59 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المكلفة برصد الأعمال الدرامية التى تعرض طوال شهر رمضان ملاحظات جديدة على مسلسل واكلينها والعة .

وقال مصدر مسؤول بالمجلس هناك 4 ملاحظات جديدة على مسلسل "واكلينها والعة"، 3 منها مشاهد  ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة، وملاحظة تتعلق بالتهكم والسخرية.

وحول العبارات التى رصدت بها ملاحظات بالمشهد قال المصدر ، تم رصد مشهد به تهكم وهو كلام زوجة مصطفى متولي عندما قالت "أعمل أي حاجة تافهة على فيسبوك تشوفها الناس تبقى مشهور، ويظهر بعد ذلك مصطفى متولي، يمسك صاجات ويرقص، والفيديو يحصل على 100 ألف لايك على فيسبوك .

وتواصل اللجان الفنية متابعة كافة الأعمال المعروضة فى الأسبوع الثالث على التوالى وإعداد تقرير حول كل الملاحظات تمهيدا لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل .

وكانت قد عقدت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، اجتماعا امس لمناقشة تقارير الرصد الأعمال المعروضة فى الأسبوع الثالث من شهر رمضان .

وناقشت  إصدار تقرير نصف شهري عن الأعمال المعروضة خلال شهر رمضان في أول أسبوعين منه و من المقرر الإنتهاء من صياغته  و إعلانه فور الانتهاء منه  .

ويتناول التقرير النصف شهرى الحالة الدرامية التى عرضت ، وبيان ما إذا كان هناك تنوع في الموضوعات التي تناولتها المسلسلات أم لا .

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