عارفة عبد الرسول وأحمد اليافعي ضيوف يافا وكايزر في فن بالعربي

استضافت الفنانة يافا جويلي الفنانة عارفة عبد الرسول عبر تطبيق سكايب للحديث والحكي عن الفن لتستمر التجربة الفنية الجديدة التي يقوم بها الزوجان المصريان المقيمان بكندا يافا جويلي وكايزر موسى.





وذلك من خلال صفحة فن بالعربي حيث يقومان بتحويل القصص التي يتم حكايتها للأطفال لمجموعة رسومات ثم تطورت التجربة من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.





بينما يتم فيها الاستعانة بفنانين من الوطن العربي كله وبالفعل تمت استضافة احمد اليافعي مؤسس مجمع الفنون بابو ظبي والكاتب نجيب جويلي والفنان حسن الجريتلي مؤسس فرقة الورشة المسرحية والموسيقار هشام جبر والريس زكريا ابراهيم مؤسس فرقة الطمبورة.





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والفنانة المقيمة بكندة ساندي البيطار. وجوني الحاج. والمخرجة هالة جلال والمطربة فاطمة عادل والمخرج المسرحي محمد عبد الفتاح الشهير بكالابالا. ورائد يس.





وتؤكد الممثلة والفنانة ومدربة التنمية البشرية يافا جويلي أن الصفحة موجهة لكل الأطفال العرب وكانت بدايتها انهم ومع أزمة الكورونا فكرت هي وزوجها المخرج والمنتج كايزر موسى في تقديم هذه التجربة لتحقيق التواصل الاجتماعي والحكي وتعليم أطفالنا مجموعة من القصص والحواديت من جميع انحاء الوطن العربي مع تطوير الأمر ليصبح استضافة لمجموعة من الفنانين عبر الصفحة وهو ما بدأ بالفعل وسيظهر فنانين من جميع انحاء الوطن العربي.