تامر أمين عن كورونا: مهزلة متكاملة المقاييس بطلها عدم وعي المصريين.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين ، إن هناك جزء كبير من المصريين سيء في التعامل مع فيروس كورونا وهناك تكدسات وازدحامات بشكل كبير ومع ذالك تقل اعداد الاصابات في مصر" بستر ربنا " .





وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن مصر خلال الـ3 ايام الماضية بها انخفاض في أعداد إصابات فيروس كورونا .





تامر أمين ، أن هناك شعوب اكثر منا التزاما ولديها اصابات كثيرة ولكن مصر بها الإصابات في معدلها الطبيعي . وأوضحأعدادالإصابات









وتابع : أن هناك استهتار كبير من المواطنين من ناحية الإجراءات الصحية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا .









واستكمل : أن العالم أجمع يخشى الإصابة بفيروس كورونا الا مجموعة كبيرة من المصريين وهذه مهزلة متكاملة وبطلها عدم وعي المصريين .











