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توك شو

تامر أمين عن كورونا: مهزلة متكاملة المقاييس بطلها عدم وعي المصريين.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:49 م
تامر امين
تامر امين
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي تامر أمين ، إن هناك جزء كبير من المصريين سيء في التعامل مع فيروس كورونا وهناك تكدسات وازدحامات بشكل كبير ومع ذالك تقل اعداد الاصابات في مصر" بستر ربنا " .

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن مصر خلال الـ3 ايام الماضية بها انخفاض في أعداد إصابات فيروس كورونا .

وأوضح تامر أمين ، أن هناك شعوب اكثر منا التزاما ولديها اصابات كثيرة ولكن مصر بها أعداد الإصابات في معدلها الطبيعي .


وتابع : أن هناك استهتار كبير من المواطنين من ناحية الإجراءات الصحية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا .


واستكمل : أن العالم أجمع يخشى الإصابة بفيروس كورونا الا مجموعة كبيرة من المصريين وهذه مهزلة متكاملة وبطلها عدم وعي المصريين .



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