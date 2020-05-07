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تعليق تامر أمين على تحريض الهارب أيمن نور لصندوق النقد الدولي ضد مصر ..فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 07:51 ص
تامر امين
تامر امين
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قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك أشخاصا مصريين يحاولون كسر البلد تحت مسمى المعارضة البناءة والإصلاح السياسي.


وأضاف تامر أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، أن الأشخاص يحاولون هدم البلد، ومنهم أيمن نور الهارب.


وأوضح تامر آمين، أن أيمن نور هارب من مصر منذ 2013 ويتنقل بين البلدان.


وتابع أيمن نور من ضمن جماعات الإخوان، وهو الآن مسئول عن إحدى قنواتهم في تركيا.


واستكمل حديثه، أنه قام بنشر مقال ينتقد فيه صندوق النقد الدولي لأنه قرر التعاون مع مصر وإعطاءها الدعم المادي لاستكمال المشروعات واستكمال الإصلاح الاقتصادى وتخطى أزمة كورونا.

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