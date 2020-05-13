الأمن يضبط 3 «مقاهي» خالفت قرارات الحظر بـ 3 محافظات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة (3 مقاهى) بنطاق محافظات "الدقهلية، أسوان، جنوب سيناء" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن حظر فتح المقاهى وحظر تحرك المواطنين، وقيامهم بغلق الباب من الخارج وإدارتها من الداخل للحيلولة دون ضبطهم.
وضُبط داخل إثنين منها (25) نرجيله.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.
وتم ضبط 6143 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين
، وضبط 1226 سيارة مخالفة، وضبط 168 دراجة نارية مخالفة، وضبط 235 مركبة "توك توك" مخالفة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .